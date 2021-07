'In terapia intensiva pazienti relativamente giovani non vaccinati': l'appello del primario (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il dottor Enrico Polati, direttore responsabile della terapia intensiva dell'Aoui di Verona: 'Abbiamo avuto una recrudescenza di pazienti ... Leggi su today (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il dottor Enrico Polati, direttore responsabile delladell'Aoui di Verona: 'Abbiamo avuto una recrudescenza di...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 14 luglio 2021 • Attualmente positivi: 41.700 • Deceduti: 127.831 (+23) • Dimessi/Guariti: 4.106.3… - EzioGreggio : Oggi sono felice, ho donato un’incubatrice al reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Rimini in col… - istsupsan : ??#Covid19: il #vaccino protegge da infezioni, ricoveri e decessi fino al 100% ??ciclo completo efficace su infezion… - carlo_conforti : RT @fratotolo2: 14 luglio 2020 (nessun vaccinato) ?? Terapia intensiva: 60 ?? Ricoveri: 777 ?? Morti: 17 14 luglio 2021 (40,2% vaccinati co… - brug71 : RT @andiamoviaora: 'Stéphane, infermiere NON VACCINATO lavora in terapia intensiva covid a Marsiglia è furibondo. Il suo ospedale riceve va… -