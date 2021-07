In sette giorni 71mila richiami: tutti i dati della campagna vaccinale Comune per Comune (Di mercoledì 14 luglio 2021) Molte più seconde dosi, molte meno prime: questo il bilancio dell’ultima settimana di campagna vaccinale, dal tardo pomeriggio di martedì 7 luglio alle 17.15 di martedì 13, periodo nel quale sono state effettuate 83.504 somministrazioni. Come detto, i cittadini che si sono sottoposti per la prima volta alla vaccinazione non sono stati molti: 12.666, con il totale complessivo che sale a 710.454, pari al 75% della popolazione target. Decisamente più alto rispetto alle ultime settimane il dato dei richiami (o della dose unica di Janssen): ben 70.838 i cittadini che negli ultimi sette ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Molte più seconde dosi, molte meno prime: questo il bilancio dell’ultima settimana di, dal tardo pomeriggio di martedì 7 luglio alle 17.15 di martedì 13, periodo nel quale sono state effettuate 83.504 somministrazioni. Come detto, i cittadini che si sono sottoposti per la prima volta alla vaccinazione non sono stati molti: 12.666, con il totale complessivo che sale a 710.454, pari al 75%popolazione target. Decisamente più alto rispetto alle ultime settimane il dato dei(odose unica di Janssen): ben 70.838 i cittadini che negli ultimi...

