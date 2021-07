In Italia contagi in risalita: 2.153 nuovi casi e 23 morti Il tasso di positività all’1% (Di mercoledì 14 luglio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 14 luglio. Non si avevano più di 2 mila contagi in 24 ore dal 10 giugno. Il tasso di positività sale all’1% (ieri 0,8%) con 210.599 tamponi Leggi su corriere (Di mercoledì 14 luglio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 14 luglio. Non si avevano più di 2 milain 24 ore dal 10 giugno. Ildisale(ieri 0,8%) con 210.599 tamponi

Advertising

Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - sole24ore : ?? #Covid, 4 regioni verso la zona gialla, ecco quali: - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 2.153 contagi e 23 morti: bollettino 14 luglio - - clippermark : Io che conto i giorni per tornare in Germania mentre i contagi in Italia salgono -

Ultime Notizie dalla rete : Italia contagi Reddito di Emergenza 2021: cambiano gli importi! Ecco come Essi sono i seguenti: residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al ... Il calo dei contagi delle ultime settimane si è praticamente fermato, tornando a far crescere ...

Variante Delta, in Olanda tra festival e disco boom 500% contagi. Cosa può accadere anche in Italia Se succedesse in Italia, tra una settimana ci ritroveremmo con 9.000 casi al giorno. Meno di un ... conservatore), di fronte all'impennata dei contagi non ha potuto fare altro che frenare: le ...

Il Governo pensa al Green Pass anche per ristoranti e stadi L’ipotesi piace al Ministro della Salute Speranza e al PD, che punta a evitare una nuova chiusura dei locali pubblici se dovesse alzarsi il numero di contagi. Ma Lega e Fratelli d’Italia si oppongono ...

Covid, ferie e malattia dal lavoro: cosa fare se si contrae il virus in vacanza Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Bollettino di oggi: 2.153 contagi su 210.599 tamponi, 23 morti. LIVE ...

Essi sono i seguenti: residenza inal momento della domanda, verificata con riferimento al ... Il calo deidelle ultime settimane si è praticamente fermato, tornando a far crescere ...Se succedesse in, tra una settimana ci ritroveremmo con 9.000 casi al giorno. Meno di un ... conservatore), di fronte all'impennata deinon ha potuto fare altro che frenare: le ...L’ipotesi piace al Ministro della Salute Speranza e al PD, che punta a evitare una nuova chiusura dei locali pubblici se dovesse alzarsi il numero di contagi. Ma Lega e Fratelli d’Italia si oppongono ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Bollettino di oggi: 2.153 contagi su 210.599 tamponi, 23 morti. LIVE ...