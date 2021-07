Immissioni in ruolo 2021: docente non ha partecipato alla fase di scelta provincia. Come sarà assunto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando gli avvisi relativi alla presentazione, da parte degli aspiranti interessati, delle istanze per l'espressione delle preferenze province/posto/classe di concorso, ai fini delle Immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/22 che, Come lo scorso anno, si svolgeranno in maniera informatizzata. Cosa succede se l'aspirante non presenta la domanda per esprimere le preferenze relative alle province di assunzione? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando gli avvisi relativipresentazione, da parte degli aspiranti interessati, delle istanze per l'espressione delle preferenze province/posto/classe di concorso, ai fini delleinper l'a.s./22 che,lo scorso anno, si svolgeranno in maniera informatizzata. Cosa succede se l'aspirante non presenta la domanda per esprimere le preferenze relative alle province di assunzione? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2021: docente non ha partecipato alla fase di scelta provincia. Come sarà assunto - infoitinterno : Immissioni in ruolo 2021, docenti da GPS assunti anche sui posti dei concorsi ordinari. Saranno recuperati negli an… - ProDocente : Immissioni in ruolo Ata, circa 12mila i pensionamenti, si attende Mef per contingente. Sì all’utilizzo sistema info… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo Ata, circa 12mila i pensionamenti, si attende Mef per contingente. Sì all’utilizzo sistema info… - orizzontescuola : Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2021/22: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo -