Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale lancia il progetto "West of Sicily" con lo scopo di valorizzare le bellezze incontaminate di una parte dell'Isola.

Ultime Notizie dalla rete : West Sicily Arte, natura, cibo. Il West of Sicily nuova destinazione turistica PALERMO - Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale lancia il progetto di destinazione turistica ''West of Sicily'': emozioni che si esprimono attraverso i colori, i sapori, i profumi che questa terra regala. Arte, mare, natura, cibo, sono gli elementi che muovono le emozioni dei turisti, creano ...

Makari diventa di nuovo un set cinematografico West of Sicily non è solo una destinazione turistica ma un vero e proprio brand in grado di attirare investimenti, attenzioni e curiosità in Italia e non solo'. A conclusione dell'incontro il sindaco ...

Arte, natura, cibo. Il “West of Sicily” nuova destinazione turistica Quotidiano di Sicilia Makàri: ecco tutte le novità della seconda stagione della fiction Il grande successo della fiction Makàri ha avuto come risultato la realizzazione della seonda stagione di cui già si conoscono dettagli ...

