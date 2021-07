Il segretario del PD Enrico Letta si candiderà per un seggio alla Camera nelle elezioni suppletive di Siena (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, si candiderà per un seggio della Camera dei Deputati nelle elezioni suppletive di Siena che si terranno in autunno. Lo ha fatto sapere martedì sera il PD di Siena ai giornali. Il seggio Leggi su ilpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildel Partito Democratico,, siper undelladei Deputatidiche si terranno in autunno. Lo ha fatto sapere martedì sera il PD diai giornali. Il

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario del Pd @EnricoLetta. Al centro del colloquio… - GrimoldiPaolo : Ma è proprio Letta Enrico? Quel Letta segretario del PD che ha arrostito Renzi per i rapporti coi sauditi? - fattoquotidiano : Pd, Letta si candiderà alle suppletive di Siena: “Serve un segretario in Parlamento dove i gruppi sono falcidiati d… - FNPCISLSicilia : Esecutivo #fnpcisl in videoconferenza la parola al Segretario @AlfioGiulio proposte sulle #infrastrutture, sui… - CislPaTp : 'Il lupo e l'agnello. Una favola sull'Italia contemporanea', il libro di Pietro Busetta sullo stato dell'economia d… -