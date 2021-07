Il ruolo di Ordo Iuris nel conservatorismo della Polonia

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Se laè oggi il bastione delnell’Ue, la responsabilità non è esclusivamente del governo che da sei anni guida il paese, ma dell’intero ecosistema politico, sociale ed economico che ne influenza e supporta le politiche ultra-conservatrici e regressive in materie come i diritti delle persone LGBT. Di questo ecosistema uno degli attori più visibili e studiati è la gerarchia cattolica, che – pressoché in blocco – stimola e legittima l’azionecoalizione di governo guidata da Prawo i Sprawiedliwo?? (Diritto e Giustizia, PiS), riproponendo quel connubio tra religione e (dissidenza) politica che si rafforzò durante ...

Ultime Notizie dalla rete : ruolo Ordo

Linkiesta.it

Un filo lega questa rete a organizzazioni come la fondazione polaccaIuris , ispiratrice delle ... La ministra si contende ildi delfina " e di possibile successora di Orbán in un futuro ......liberalizzazione non è che la miope e astratta adesione ai principi nord - europei di stampo- ... In questo sono veramente stupito delsupino del sindacato in quanto tutti i nuovi controlli ...L’assessore Bedini illustra il programma del 10 luglio al Parco delle Concette: "Prosegue programma di valorizzazione storia della città" ...Era il 10 luglio del 1500 quando Pisa riuscì a respingere gli assalti dopo 12 giorni La manifestazione in programma al Parco delle Concette, a partire dal mattino ...