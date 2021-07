Il retroscena | Castori boccia l’acquisto di Di Carmine

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Samuel Diè stato molto vicino alla Salernitana, si stava ragionando su un contratto biennale. Ricordiamo che Diha un altro anno di contratto con il Verona, ma ha un contratto in scadenza. L’operazione non ha incontrato il gradimento diche cerca attaccanti con altre caratteristiche, ecco perché c’è stata una brusca e definitiva frenata. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

