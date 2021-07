Il ragazzo che per combattere i tumori ha preso sei lauree a 25 anni, compreso il pianoforte (Di mercoledì 14 luglio 2021) Bamboccioni. “Choosy”, li chiamava l’ex Ministro Fornero. Lavativi, inoccupabili. Non c’è lavoro, la laurea non serve. I cliché. Poi arriva Samuele Cannas, e punta l’asticella al livello più alto: la preparazione multidisciplinare con un unico obiettivo, lo studio matto e disperatissimo. L’iperspecializzazione. Una storia pazzesca. Cannas ha 25 anni ed entro ottobre avrà in curriculum sei titoli universitari con il massimo dei voti e lodi varie. E’ il primo italiano che ci riesce, ma non è il record il punto. Il punto è un progetto di carriera e di vita chirurgico. Lo studente dell’Università di Pisa, allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, oggi si è laureato in Medicina ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Bamboccioni. “Choosy”, li chiamava l’ex Ministro Fornero. Lavativi, inoccupabili. Non c’è lavoro, la laurea non serve. I cliché. Poi arriva Samuele Cannas, e punta l’asticella al livello più alto: la preparazione multidisciplinare con un unico obiettivo, lo studio matto e disperatissimo. L’iperspecializzazione. Una storia pazzesca. Cannas ha 25ed entro ottobre avrà in curriculum sei titoli universitari con il massimo dei voti e lodi varie. E’ il primo italiano che ci riesce, ma non è il record il punto. Il punto è un progetto di carriera e di vita chirurgico. Lo studente dell’Università di Pisa, allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, oggi si è laureato in Medicina ...

