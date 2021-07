Il progetto italo-croato di robotica per salvare l'adriatico (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Dai test sui robot salva-mare, agli strumenti per condividere i risultati delle ricerche scientifiche, fino ai processi da utilizzare per accelerare l'innovazione tecnologica mirata alla sostenibilità dell'adriatico. Italia e Croazia tornano a confrontarsi nell'ambito di InnovaMare, il progetto europeo strategico di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia – Croazia, su temi cruciali per la crescita economica e turistica di tutta l'area. L'occasione è il calcio d'invio, domani, del secondo workshop dedicato alla metodologia “Living Lab” per trasferire conoscenze e gestire processi che facilitano l'innovazione in campo di ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Dai test sui robot salva-mare, agli strumenti per condividere i risultati delle ricerche scientifiche, fino ai processi da utilizzare per accelerare l'innovazione tecnologica mirata alla sostenibilità dell'. Italia e Croazia tornano a confrontarsi nell'ambito di InnovaMare, ileuropeo strategico di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia – Croazia, su temi cruciali per la crescita economica e turistica di tutta l'area. L'occasione è il calcio d'invio, domani, del secondo workshop dedicato alla metodologia “Living Lab” per trasferire conoscenze e gestire processi che facilitano l'innovazione in campo di ...

