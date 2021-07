Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è ricoverato in ospedale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato oggi in ospedale a seguito di forti dolori addominali. La notizia è stata confermata da una nota ufficiale di Palazzo Planalto, secondo cui Bolsonaro “è stato ricoverato all’ospedale delle forze armate (HFA) di Brasilia”. La causa ufficiale è un “singhiozzo persistente” da oltre 10 giorni. Secondo l’emittente televisiva locale Globo, il presidente brasiliano ha cancellato tutti gli impegni e le riunioni della giornata. Bolsonaro sarà sottoposto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildel, è statooggi ina seguito di forti dolori addominali. La notizia è stata confermata da una nota ufficiale di Palazzo Planalto, secondo cui“è statoall’delle forze armate (HFA) di Brasilia”. La causa ufficiale è un “singhiozzo persistente” da oltre 10 giorni. Secondo l’emittente televisiva locale Globo, ilbrasiliano ha cancellato tutti gli impegni e le riunioni della giornata.sarà sottoposto ...

