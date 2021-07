Il prefetto di Roma: 'La sfilata degli Azzurri non era autorizzata, la Figc ha violato i patti' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le indicazioni della vigilia sembravano chiare: nessun giro a pullman scoperto per le vie di Roma dopo la vittoria degli Europei. Ma nel giro di poche ore, la situazione si è ribaltata, con una ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le indicazioni della vigilia sembravano chiare: nessun giro a pullman scoperto per le vie didopo la vittoriaEuropei. Ma nel giro di poche ore, la situazione si è ribaltata, con una ...

