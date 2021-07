Il prefetto di Roma contro la Federcalcio: “Non ha rispettato i patti, eravamo contrari al bus scoperto” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto. Ma i patti non sono stati rispettati”. Lo dice il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, al Corriere della Sera temendo “le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, nonostante il grandissimo lavoro svolto”. “Venerdì scorso abbiamo convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza. Io – spiega – avevo concordato la linea con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il capo della polizia Lamberto Giannini. La riunione era proprio per decidere che cosa fare e per questo abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus. Ma inon sono stati rispettati”. Lo dice ildi, Matteo Piantedosi, al Corriere della Sera temendo “le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, nonostante il grandissimo lavoro svolto”. “Venerdì scorso abbiamo convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza. Io – spiega – avevo concordato la linea con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il capo della polizia Lamberto Giannini. La riunione era proprio per decidere che cosa fare e per questo abbiamo ...

