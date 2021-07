Il piretro come usarlo e come coltivarlo | scopri il più potente insetticida naturale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ill’. Ilè unche si ricava dai fiori deldella Dalmazia (vedi foto). Si adopera per scacciare le zanzare e i parassiti che aggrediscono le piante di giardini, orti e frutteti. È una sostanza, ma per la sua tossicità dovrebbe essere impiegato con molta attenzione e cautela: soprattutto perché un suo uso eccessivo e improprio può creare danni alla catena alimentare, e segnatamente per gli insetti impollinatori e i rettili. Il: ...