Il Pirellone si illumina per Chico Forti: un'iniziativa fortemente voluta da "Libero" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo 21 anni di buio, rabbia e paura, la vicenda di Chico Forti vede un altro spiraglio di luce. Quello che gli offre il Pirellone di Milano, illuminato ieri notte e questa notte con la scritta «Chico in Italia» per ricordare a tutti dell'ingiustizia che sta vivendo l'ex imprenditore - che sta scontando l'ergastolo negli Usa dal 15 giugno 2000 per il presunto omicidio (mai davvero dimostrato) di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami e per chiedere che gli Usa si decidano finalmente a fare quanto stabilito lo scorso dicembre (cioè trasferirlo in Italia), quando il governatore della Florida aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo 21 anni di buio, rabbia e paura, la vicenda divede un altro spiraglio di luce. Quello che gli offre ildi Milano,to ieri notte e questa notte con la scritta «in Italia» per ricordare a tutti dell'ingiustizia che sta vivendo l'ex imprenditore - che sta scontando l'ergastolo negli Usa dal 15 giugno 2000 per il presunto omicidio (mai davvero dimostrato) di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami e per chiedere che gli Usa si decidano finalmente a fare quanto stabilito lo scorso dicembre (cioè trasferirlo in Italia), quando il governatore della Florida aveva ...

