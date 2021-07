Advertising

Donnarumma, ora è ufficiale: ecco l'annuncio del Paris Saint Germain. Gianluigi Donnarumma ha firmato col Psg, contratto fino al 2026. Il Paris Saint-Germain annuncia la firma del portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma fino al 2026. Il Paris Saint-Germain ha annunciato l'ingaggio di Gianluigi Donnarumma fino al 2026

Gianluigi Donnarumma ha firmato il contratto che lo lega al Paris Saint Germain fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club parigino sul proprio sito. "Sono felice di far parte di questo grande club. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida". Il 22enne ex Milan arriva a parametro zero dal Milan.