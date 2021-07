Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi mercoledì 14 luglio. La piccola Anna, affidata a Marta e Vittorio, sta male: la Guarnieri è disperata. Roberta sarà al centro di una disputa tra Federico e Marcello. Filippo sta per tornare a casa e Serena spera che l’atmosfera familiare aiuti suo marito a recuperare la memoria. Intanto Rossella si prepara a festeggiare la sua laurea. Il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ile Unalmercoledì 14. La piccola Anna, affidata a Marta e Vittorio, sta male: la Guarnieri è disperata. Roberta sarà al centro di una disputa tra Federico e Marcello. Filippo sta per tornare a casa e Serena spera che l’atmosfera familiare aiuti suo marito a recuperare la memoria. Intanto Rossella si prepara a festeggiare la sua laurea. Il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

AnnaCarlaFanto1 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Libero_official Grazie alla 'morsa delle sanzioni americane' ti era sfuggito..... me… - alice_ARP_ : RT @Crimini_Dem: Tutti i miti del progresso poggiano su tali identificazioni, cioè sull'infantile supposizione che si entrerà a far parte d… - gugubatman : @fatamorgana65 La malizia delle donne Paradiso e dannazione di noi uomini - OmbrettaAnnoni : RT @aurelioottorini: Chi partecipa al tuo piacere ma non al tuo dolore perde la chiave di una delle sette porte del paradiso. Puoi dimentic… - aurelioottorini : Chi partecipa al tuo piacere ma non al tuo dolore perde la chiave di una delle sette porte del paradiso. Puoi dimen… -