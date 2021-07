Il Papa lascia il Gemelli e va a Santa Maria Maggiore Il Vaticano | «Ha pregato per i malati»

(Di mercoledì 14 luglio 2021)Francesco hato stamattina il policlinicodi Roma, dove si trovava ricoverato da domenica scorsa in seguito ad un intervento chirurgico al colon. Subito dopo le dimissioni dall’ospedale, il Pontefice si è recato aper pregare e ringraziare la Salus Populi Romani, la Madonna con bambino raffigurata nell’icona bizantina conservata nella Basilica, destinataria di una particolare devozione da parte del popolo romano. Ilprega per tutti i ...

Advertising

repubblica : ?? Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli: dimesso 10 giorni dopo l'intervento - infoitinterno : Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli - reggiotv : Papa Francesco è appena uscito dal Gemelli, dove è stato ricoverato per un intervento al colon. L'operazione è… - infoitinterno : Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli - messina_oggi : Papa lascia il Policlinico GemelliROMA (ITALPRESS) - Il Papa è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa lascia

la Repubblica

ROMA " Ilè stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a Casa Santa Marta verso mezzogiorno, fermandosi prima in preghiera a Santa Maria Maggiore per ringraziare per il "felice esito della degenza" ...Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Ilha utilizzato la sua consueta auto. Bergoglio era stato operato il 4 luglio, giorno del suo ingresso in ospedale, per una diverticolite. Domenica 11 l'Angelus dall'ospedale, oggi il ritorno a ...Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice era stato ricoverato domenica 4 luglio per un intervento al colon. Scortato dalla polizia, Bergoglio ha lasciato il ...Secondo quanto riporta LaPresse, alcuni testimoni avrebbero rifetito di un'auto con a bordo il Santo Padre che lasciava l'ospedale. L'operazione. Lo scorso 4 luglio, Papa Francesco era stato ricoverat ...