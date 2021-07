Il Papa è stato dimesso dall' ospedale Gemelli | proseguirò a casa la convalescenze

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildal Policlinicodi Roma. Bergoglio eraoperato il 4 luglio, giorno del suo ingresso in, per una diverticolite. Domenica 11 l'Angelus, oggi ...

Il Papa ha terminato il periodo di degenza dopo l'intervento al colon e ha fatto ritorno nella sua ... Matteo Bruni, riferendo ai giornalisti che dopo essere stato dimesso poco oltre le 10.30 di oggi, ... Il Papa è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Bergoglio era stato operato il 4 luglio, giorno del suo ingresso in ospedale, per una diverticolite. Domenica 11 l'Angelus dall'ospedale, oggi il ... (LaPresse) Dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli, Papa Francesco è rientrato in Vaticano. L'auto con a bordo il Pontefice poco prima di varcare il confine delle mura, si è fermata per far scender ...