Il Papa dimesso | lascia il Gemelli

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale. #ANSA - Avvenire_Nei : Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. L'articolo… - repubblica : ?? Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli: dimesso 10 giorni dopo l'intervento - andytuit : '#PapaFrancesco dimesso dal Gemelli: era ricoverato dal 4 luglio dopo un intervento al colon' - infoitinterno : Papa Francesco dimesso dal policlinico Gemelli -

Ultime Notizie dalla rete : Papa dimesso

Francesco è statodal Policlinico Gemelli di Roma , dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Ilha utilizzato la sua consueta auto, come si vede dalla foto Ansa. Le dimissioni, ...Francesco, nessun rischio Nei giorni scorsi i medici che lo hanno operato avevano insistito con ildi avere pazienza e di non affrettare il ritorno in Vaticano per non mettere a ...(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Papa ha utilizzato la sua consueta auto, come si vede dalla foto ...Tutto il mondo negli ultimi giorni si è stretto attorno al Pontefice. Papa Francesco, infatti, appena dieci giorni fa ha subito un delicatissimo intervento al colon. La sua cera, ultimamente, non era ...