Il Palazzo Reale di Napoli ospita il G20 con i Ministri dell’Ambiente (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da domani inizieranno al Palazzo Reale di Napoli gli allestimenti per ospitare i lavori del G20 con i Ministri dell’Ambiente sul tema del Clima e dell’Energia in programma dal 21 al 23 luglio prossimi. La prima sala ad essere interessata è il Salone d’Ercole dove si terrà la prima sessione di lavoro la mattina di martedì 21 luglio e, il giorno successivo, la riunione con i Ministri. Nei giorni precedenti (dal 15 al 19) e in quelli successivi (dal 25 al 27) alcune stanze dell’Appartamento Storico saranno chiuse al pubblico (Appartamento della Regina), ma resterà aperto ai ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da domani inizieranno aldigli allestimenti perre i lavori del G20 con isul tema del Clima e dell’Energia in programma dal 21 al 23 luglio prossimi. La prima sala ad essere interessata è il Salone d’Ercole dove si terrà la prima sessione di lavoro la mattina di martedì 21 luglio e, il giorno successivo, la riunione con i. Nei giorni precedenti (dal 15 al 19) e in quelli successivi (dal 25 al 27) alcune stanze dell’Appartamento Storico saranno chiuse al pubblico (Appartamento della Regina), ma resterà aperto ai ...

Advertising

_PuntoZip_ : “PALAZZO REALE SUMMER FEST” – Ospiti Gaetano Manfredi, Gigi&ross, Christian De Sica, Pino Strabioli, Gaia e Saverio… - atirannam : È bello arrivare a Napoli di martedì pomeriggio, dover ripartire il giovedì mattina e scoprire che palazzo reale, c… - ElioElio2709 : I turisti se ne faranno una ragione. In Pzza S.Pietro i bus non parcheggiano. Qui a Bangkok se vuoi visitare il pal… - giginevra_ : la porto a palazzo reale - paceinguerra : RT @UtherPe1: Gelateria in pieno centro, pressi palazzo reale. Si fa chiamare Maestro! Cono piccolo 2,50 euro, inconsistente, acqua e zucc… -