Il nuovo trend di viaggio dell’estate 2021: si parte sempre con il cane (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli italiani vanno in vacanza, ma con il loro animale da compagnia. L’89% degli intervistati nell’ambito dell’indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera hanno dichiarato che l’amico peloso è di famiglia e non si lascia certo a casa. Se devono scegliere gli italiani non hanno dubbi: vogliono andare in vacanza con il loro animale da compagnia! È quanto emerge L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli italiani vanno in vacanza, ma con il loro animale da compagnia. L’89% degli intervistati nell’ambito dell’indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera hanno dichiarato che l’amico peloso è di famiglia e non si lascia certo a casa. Se devono scegliere gli italiani non hanno dubbi: vogliono andare in vacanza con il loro animale da compagnia! È quanto emerge L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

drag_on_air : Comunque, la Sicilia è terza per incidenza di casi, se continua questo trend siamo di nuovo in zona gialla entro ag… - fulviocortesi : Nuovo Top Storico Standard and Poor 4394 (tanto per non perdere l'abitudine :) - GioelePaglia : Disney svela gli incassi di Black Widow in streaming e Hollywood si chiede se sia l'inizio di un nuovo trend… - jeytipp : RT @SAFETYNET91: quindi a non aver seguito il nuovo trend “insultiamo harry per sfogare la nostra frustrazione” siamo rimaste solo io ed io? - SAFETYNET91 : quindi a non aver seguito il nuovo trend “insultiamo harry per sfogare la nostra frustrazione” siamo rimaste solo io ed io? -