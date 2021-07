Il nuovo Battery Pack di Apple dimostra che iPhone 12 ha la carica inversa (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Foto: Apple)Con una disponibilità a sorpresa senza troppi clamori, Apple ha aggiunto in catalogo MagSafe Battery Pack che si aggancia sul retro degli iPhone 12 grazie al sistema magnetico che può anche garantire il passaggio di energia senza fili. A differenza di accessori di terze parti già presenti da mesi, l’accessorio ufficiale con il marchio della mela morsicata ha una prerogativa interessante: dimostra la presenza della ricarica inversa sull’ultimo melafonino presentato. La ricarica inversa consente di trasferire un ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Foto:)Con una disponibilità a sorpresa senza troppi clamori,ha aggiunto in catalogo MagSafeche si aggancia sul retro degli12 grazie al sistema magnetico che può anche garantire il passaggio di energia senza fili. A differenza di accessori di terze parti già presenti da mesi, l’accessorio ufficiale con il marchio della mela morsicata ha una prerogativa interessante:la presenza della risull’ultimo melafonino presentato. La riconsente di trasferire un ...

Advertising

PuntoCellulare : Apple ha presentato il nuovo MagSafe Battery Pack, una batteria esterna per ricaricare in mobilità gli smartphone d… - Miry1919 : Il nuovo MagSafe battery pack costa quanto costerà HomePod mini in Italia. - GamingToday4 : MagSafe Battery Pack: disponibile il nuovo “powerbank” firmato Apple - TemakiAndre : Il MagSafe Battery Pack a luglio quando praticamente ormai sono così esasperato dalla merda della batteria del Mini… - SaggiaMente : Apple lancia il nuovo MagSafe Battery Pack -