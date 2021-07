Il Napoli rischia la beffa per Kaio Jorge: il Milan può affondare subito per lui! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Milan sta lavorando per assicurarsi immediatamente Kaio Jorge, anche se potrebbe ottenerlo a gennaio gratis considerando il contratto in scadenza con il Santos. Stando quanto rivelato da Calciomercato.com, Maldini e Massara starebbero cercando di portare subito il classe 2002 alla corte di Pioli anche per superare nella corsa Napoli e Juventus. La conferma è arrivata dallo stesso Paolo Maldini, a margine della presentazione del calendario di Serie A 2021/22: "Potrebbe arrivare anche un attaccante giovane". Il club brasiliano, infatti, avrebbe delle richieste pari a 10 milioni per liberare ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilsta lavorando per assicurarsi immediatamente, anche se potrebbe ottenerlo a gennaio gratis considerando il contratto in scadenza con il Santos. Stando quanto rivelato da Calciomercato.com, Maldini e Massara starebbero cercando di portareil classe 2002 alla corte di Pioli anche per superare nella corsae Juventus. La conferma è arrivata dallo stesso Paolo Maldini, a margine della presentazione del calendario di Serie A 2021/22: "Potrebbe arrivare anche un attaccante giovane". Il club brasiliano, infatti, avrebbe delle richieste pari a 10 milioni per liberare ...

Advertising

rtl1025 : ?? Infortunio grave in campo per #Lozano, attaccante del #Napoli, durante un'amichevole del #Messico contro il… - gilnar76 : Il #Napoli rischia la beffa per Kaio Jorge: il Milan può affondare subito per lui! #Forzanapoli #Napolicalcio… - QuintoValter : RT @gladiatoremassi: Rischia il linciaggio #renzi. Ieri a Napoli una folla di disoccupati inferociti...! Ormai rischia grosso ogni volta ch… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA MERCATO AZZURRO COMPLETAMENTE FERMO, UN'AFFARE RISCHIA DI SALTARE. SIAMO ALLE SOLITE >>>>>… - mick_napoli_ : @MaCheEmozione Dimentichi il fatto che considerando le condizioni di Mertens si rischia di giocare con Petagna titolare -