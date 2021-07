Il Milan ha risposto sui social al messaggio di Donnarumma (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo l’addio arrivato tramite social da parte di Donnarumma al Milan, il club risponde augurandogli il meglio. Nella serata di ieri, 13 luglio, è arrivato il messaggio di addio al Milan, firmato Gianluigi Donnarumma. Tramite un post ha voluto salutare con parole d’affetto il club che l’ha fatto crescere e che gli ha permesso di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo l’addio arrivato tramiteda parte dial, il club risponde augurandogli il meglio. Nella serata di ieri, 13 luglio, è arrivato ildi addio al, firmato Gianluigi. Tramite un post ha voluto salutare con parole d’affetto il club che l’ha fatto crescere e che gli ha permesso di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lo_scafo : @ruee126 Eh si il Milan ha chiesto il prestito con diritto, il CSKA ha chiesto quando gli avrebbero dato i soldi e… - LittleMonster83 : RT @Sianews_: #Milan venerdì le visite mediche di Olivier #Giroud ????? Retroscena: prima del weekend #Marotta ha fatto un tentativo in ext… - enrick81 : @famigliasimpson @BALDINIPAOLA @AgoCannella @napoliforever89 @OltreTv @Federic01996 @Tvottiano @MiChiamoFranco… - JonnyDevil80 : @Mirkomilan84 Qualunque cosa sia successa non giustifica un comportamento del genere nel senso: sembra non abbia ri… - herbertharriola : RT @danielfsperanza: ???? Contattato in esclusiva dalla redazione di @milanguys l’agente di #Vlasic, in merito all’affare in dirittura d’arri… -