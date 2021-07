Il governo iraniano lancia ' Hamdam' | l' app di incontri per ' matrimoni sani'

Advertising

globalistIT : - Valenti86882163 : @matteorenzi in qualità di cittadina italiana e sostenitrice dei Mojahedin, la ringrazio per il sostegno da Lei di… - anis_epis : RT @Ema_bon_m: Oggi #11luglio compie 61 anni il regista iraniano #JafarPanahi . Attraverso le sue opere riesce a comunicare verità scomode… - tonia_13 : RT @Ema_bon_m: Oggi #11luglio compie 61 anni il regista iraniano #JafarPanahi . Attraverso le sue opere riesce a comunicare verità scomode… - Ema_bon_m : Oggi #11luglio compie 61 anni il regista iraniano #JafarPanahi . Attraverso le sue opere riesce a comunicare verità… -

Ultime Notizie dalla rete : governo iraniano

Un progetto difficile che nasce con grande rispetto della legge e della tradizione islamica. Il progetto presentato dalle autorità iraniane per affrontare il calo delle nascite e il crescente tasso di ...Nel 2019 l'Iran ha registrato 1.2 milioni di nascite, contro 1.6 milioni del 2016, mettendo così in allarme ilIl cinema di Asghar Farhadi è una garanzia. D’altra parte non si vincono due Oscar a caso. Concorrente a Cannes come i suoi film, è arrivato Ghahreman, che dal farsi è stato tradotto nel titolo intern ...Un progetto difficile che nasce con grande rispetto della legge e della tradizione islamica. Il progetto presentato dalle autorità iraniane per affrontare il calo delle nascite e il crescente tasso di ...