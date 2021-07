Il fisco manda in rosso Lamse, la holding di Andrea Agnelli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lamse, la holding personale d’investimento controllata e presieduta da Andrea Agnelli e i cui soci sono lo stesso presidente della Juventus e la sorella Anna, ha pubblicato il bilancio aggiornato al 31 dicembre 2020. La società ha registrato un rosso di 1,52 milioni di euro (lo scorso anno utile di 83.000 euro), a causa degli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021), lapersonale d’investimento controllata e presieduta dae i cui soci sono lo stesso presidente della Juventus e la sorella Anna, ha pubblicato il bilancio aggiornato al 31 dicembre 2020. La società ha registrato undi 1,52 milioni di euro (lo scorso anno utile di 83.000 euro), a causa degli L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Il fisco manda in rosso la Lamse, holding personale di Andrea Agnelli - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il fisco manda in rosso Lamse, la holding di Andrea Agnelli: Lamse, la holding personale d’invest… - fisco24_info : Fisco, troppi cavilli: dichiarazione dei redditi manda in tilt 7 italiani su 10: La dichiarazione dei redditi manda… - Angela3v999 : RT @formichenews: #G20Italy La #minimumtax manda in pensione i paradisi fiscali. Parla Quadrio Curzio L'intervista di @gianluzappo htt… - tempoweb : Caccia grossa agli #italiani con i conti all'estero #Draghi manda la #finanza Il blitz del Fisco… -

Ultime Notizie dalla rete : fisco manda Fisco, troppi cavilli: dichiarazione dei redditi manda in tilt 7 italiani su 10 La dichiarazione dei redditi manda ancora in crisi gli italiani. A spaventare i contribuenti non è tanto il peso fiscale, quanto il processo stesso di compilazione, che rappresenta un motivo di confusione per 7 italiani su 10 . A ...

Conti all'estero, Mario Draghi manda la Finanza: caccia grossa agli italiani Parte la caccia grossa agli italiani che hanno i conti all'estero. Il premier Mario Draghi manda la Guardia di Finanza: quindici giorni per dare spiegazioni poi il governo picchierà duro. ...del Fisco. ...

Fisco, troppi cavilli: dichiarazione dei redditi manda in tilt 7 italiani su 10 Yahoo Finanza Fisco, troppi cavilli: dichiarazione dei redditi manda in tilt 7 italiani su 10 La dichiarazione dei redditi manda ancora in crisi gli italiani. A spaventare i contribuenti non è tanto il peso fiscale, quanto il processo stesso di compilazione, che rappresenta un motivo di ...

Giustizia: Aiga (avvocati), inaccettabile blocco informatico L'Aiga, Associazione italiana giovani avvocati, denuncia le "criticità connesse all'utilizzazione dei sistemi informatici del portale ministeriale della Giustizia Civile, che ancora una volta, a causa ...

La dichiarazione dei redditiancora in crisi gli italiani. A spaventare i contribuenti non è tanto il peso fiscale, quanto il processo stesso di compilazione, che rappresenta un motivo di confusione per 7 italiani su 10 . A ...Parte la caccia grossa agli italiani che hanno i conti all'estero. Il premier Mario Draghila Guardia di Finanza: quindici giorni per dare spiegazioni poi il governo picchierà duro. ...del. ...La dichiarazione dei redditi manda ancora in crisi gli italiani. A spaventare i contribuenti non è tanto il peso fiscale, quanto il processo stesso di compilazione, che rappresenta un motivo di ...L'Aiga, Associazione italiana giovani avvocati, denuncia le "criticità connesse all'utilizzazione dei sistemi informatici del portale ministeriale della Giustizia Civile, che ancora una volta, a causa ...