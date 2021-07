Il figlio di Marcello Lippi rivela: «Mio padre tornerebbe alla Juventus» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Davide Lippi ha svelato che il papà Marcello gradirebbe avere nuovamente un ruolo all’interno della Juventus. Le dichiarazioni Marcello Lippi di nuovo alla Juve dopo aver vinto tutto da allenatore? Davide Lippi, figlio dell’ex Ct campione del mondo, ha svelato a RadioRadio ha aperto a questa possibilità. «A lui piacerebbe tornare alla Juve come supervisore se gli offrissero la possibilità. Al momento non è successo. Io ho la fortuna di potermelo godere per tantissimi anni e vi posso assicurare che è un peccato che non stia in questo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Davideha svelato che il papàgradirebbe avere nuovamente un ruolo all’interno della. Le dichiarazionidi nuovoJuve dopo aver vinto tutto da allenatore? Davidedell’ex Ct campione del mondo, ha svelato a RadioRadio ha aperto a questa possibilità. «A lui piacerebbe tornareJuve come supervisore se gli offrissero la possibilità. Al momento non è successo. Io ho la fortuna di potermelo godere per tantissimi anni e vi posso assicurare che è un peccato che non stia in questo ...

