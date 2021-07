Il documentario Oasis Knebworth 1996 al cinema a settembre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Arriva alin Italia il. Il film verrà trasmesso neidella penisola a, già note le date delle proiezioni. Il filmche celebra il 25° Anniversario del Live degliPark sarà neiitaliani il 27, 28 e 29e nel mondo dal 23. I biglietti per assistere alle proiezioni saranno disponibili da martedì 10 agosto. La data scelta per l’avvio delle prevendite non è ...