Il ddl Zan supera il primo round. Al Senato tiene l’asse giallorosso. Palazzo Madama respinge le pregiudiziali di Lega e FdI. Iv vota con Pd e M5S, ma insiste per cambiare la legge (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Senato non ha approvato le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentati da Lega e FdI al controverso Ddl Zan (qui il testo), che oramai è diventato un vero e proprio terreno di scontro fra le forze politiche che sostengono il governo Draghi. La votazione nominale con scrutinio elettronico si è conclusa ieri con 136 contrari, 124 favorevoli e 4 astenuti (anche Italia Viva ha votato contro) e non ci sarà nessun rinvio in commissione: primo round vinto dagli ex giallorossi, dunque, ma rappresenta solo il primissimo step di un iter che si preannuncia comunque irto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilnon ha approvato le questionidi costituzionalità presentati dae FdI al controverso Ddl Zan (qui il testo), che oramai è diventato un vero e proprio terreno di scontro fra le forze politiche che sostengono il governo Draghi. Lazione nominale con scrutinio elettronico si è conclusa ieri con 136 contrari, 124 favorevoli e 4 astenuti (anche Italia Viva hato contro) e non ci sarà nessun rinvio in commissione:vinto dagli ex giallorossi, dunque, ma rappresenta solo il primissimo step di un iter che si preannuncia comunque irto ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - tolovethedamned : mia madre mi ha appena detto che neanche io posso parlare del ddl zan perché non mi riguarda ?? who's gonna tell her ?? - lapapera50 : -