Il Covid | la Dad | ma anche colleghi straordinari | storia di un anno scolastico da ricordare VIDEO REAZIONI

Su Facebook lo scorso 29 giugno abbiamo chiesto ai nostri lettori di raccontarci in tre parole il loro anno scolastico. Quasi 1500 commenti al nostro post con i lettori che hanno voluto lasciare una loro impressione sui mesi passati a scuola: dall'incubo Covid fino alla didattica a distanza passando per i rapporti con i colleghi e alla gestione delle incombenze burocratiche.

