Il comunicato di Palazzo Chigi che ci sarebbe piaciuto leggere sul bus dell’Italia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Trattativa Stato-Bonucci, scrive il Fatto quotidiano che riferisce di una minaccia: “O ci fate sfilare o non andiamo a Palazzo Chigi da Draghi”. «Quella sfilata non era autorizzata, la Figc ha violato i patti», ha detto il prefetto di Roma al Corriere della Sera. Non è ben chiaro chi abbia dato l’ok. Quel che ci è chiaro è che l’Italia è sempre l’Italia, l’Isola dei famosi siamo noi. E, ahinoi, dobbiamo constatare che in certi frangenti non cambia nulla se ci governa tizio o ci governa caio. Quel che segue è il comunicato di Palazzo Chigi che ci avrebbe fatto piacere leggere. E ci avrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Trattativa Stato-Bonucci, scrive il Fatto quotidiano che riferisce di una minaccia: “O ci fate sfilare o non andiamo ada Draghi”. «Quella sfilata non era autorizzata, la Figc ha violato i patti», ha detto il prefetto di Roma al Corriere della Sera. Non è ben chiaro chi abbia dato l’ok. Quel che ci è chiaro è che l’Italia è sempre l’Italia, l’Isola dei famosi siamo noi. E, ahinoi, dobbiamo constatare che in certi frangenti non cambia nulla se ci governa tizio o ci governa caio. Quel che segue è ildiche ci avrebbe fatto piacere. E ci avrebbe ...

