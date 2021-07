Il calendario della nuova Serie A sul quotidiano in edicola

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Svelato oggi il nuovodiA , il primo con la formula "asimmetrica", in cui non ci sarà più corrispondenza tra gare di andata e di ritorno, ma con 38 giornate sorteggiate singolarmente.

Con il quotidiano in edicola giovedì 15 luglio troverai ilcompleto da conservare, per una nuova grande stagione di Serie A. Da non ...Per le big, al momentocomposizione del, si è tenuto conto di alcuni vincoli dettati principalmente da motivazioni legate agli impegni nelle competizioni europee. Durante la stagione ...L’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha commentato a Sky Sport la composizione del nuovo calendario di Serie A, soffermandosi sul derby con la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «Quando arriverà ...Nel pomeriggio è stato presentato il calendario della prossima edizione della Serie A. La Lazio se la vedrà all'esordio con l'Empoli, squadra che Maurizio Sarri ha allenato dal 2012 al 2015, ...