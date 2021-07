Il calcio è tornato a casa. Spieghiamolo a inglesi e semicolti del panem et circenses (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – It’s coming home. Sta tornando a casa. Per tutta la durata del torneo i tifosi inglesi lo hanno detto, scritto e cantato come un mantra. Almeno fino al rigore di Saka. Poi è partito lo sfottò, dalla modifica in un divertente “it’s coming Rome” alla constatazione che forse, dopo tutto, ripetere ogni due secondi “it’s coming home” porta pure sfiga. Ma è davvero così? Ha effettivamente portato sfiga? A loro sicuramente sì, ma solo perché hanno evocato qualcosa di cui non sono minimamente consapevoli. Perché quando Donnarumma ha bloccato il rigore decisivo, quando tutti abbiamo esultato, quando Chiellini ha alzato la coppa, è successo veramente: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – It’s coming home. Sta tornando a. Per tutta la durata del torneo i tifosilo hanno detto, scritto e cantato come un mantra. Almeno fino al rigore di Saka. Poi è partito lo sfottò, dalla modifica in un divertente “it’s coming Rome” alla constatazione che forse, dopo tutto, ripetere ogni due secondi “it’s coming home” porta pure sfiga. Ma è davvero così? Ha effettivamente portato sfiga? A loro sicuramente sì, ma solo perché hanno evocato qualcosa di cui non sono minimamente consapevoli. Perché quando Donnarumma ha bloccato il rigore decisivo, quando tutti abbiamo esultato, quando Chiellini ha alzato la coppa, è successo veramente: ...

Advertising

lucianonobili : Che brutta immagine quella degli inglesi che si tolgono la medaglia d’argento, mentre i soliti teppisti provano a r… - Bobbio65M : RT @IlPrimatoN: Il calcio è nostro. E ora finiamola una volta per tutte con la stucchevole retorica del panem et circenses ??Carlomanno Adi… - battitomilan7 : Adesso comincia il pompaggio con i prezzi raddoppiati dei giocatori che hanno vinto l'Europeo La Superliga e la cri… - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Il calcio è nostro. E ora finiamola una volta per tutte con la stucchevole retorica del panem et circenses ??Carlomanno Adi… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Il calcio è nostro. E ora finiamola una volta per tutte con la stucchevole retorica del panem et circenses ??Carlomanno Adi… -