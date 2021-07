Il bus della discordia: La Figc risponde al prefetto Piantedosi (Di mercoledì 14 luglio 2021) . Toni pacati ma fermi da parte della Federazione Giuoco Calcio Gabriele Gravina, Roberto Mancini e Giorgio Chiellini con la Coppa Europa (Getty Images)Il prefetto Piantedosi attacca, la Figc risponde. Se il prefetto attacca direttamente Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini , rei, secondo l’autorità, di aver oltremodo spinto per la soluzione del bus scoperto lungo le vie centrali della capitale, rischia di scontrarsi contro un muro insuperabile, quasi quanto quello ammirato durante il trionfale torneo europeo. La Federcalcio risponde pacatamente, ma in ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 luglio 2021) . Toni pacati ma fermi da parteFederazione Giuoco Calcio Gabriele Gravina, Roberto Mancini e Giorgio Chiellini con la Coppa Europa (Getty Images)Ilattacca, la. Se ilattacca direttamente Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini , rei, secondo l’autorità, di aver oltremodo spinto per la soluzione del bus scoperto lungo le vie centralicapitale, rischia di scontrarsi contro un muro insuperabile, quasi quanto quello ammirato durante il trionfale torneo europeo. La Federcalciopacatamente, ma in ...

