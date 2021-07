Il 73% della popolazione irpina ha ricevuto la prima dose di vaccino (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che ad oggi sono 444.466 le dosi di vaccino somministrate nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19. Di queste 270.791 sono prime dosi, 173.675 sono seconde dosi su una popolazione vaccinabile di 368.909 persone (a partire dai 12 anni). Fascia di età I dose II dose popolazione over 12 % vaccinati su popolazione (I dose) 12-19 anni 16.048 3.225 31.001 51% 20-29 anni 28.463 11.100 45.797 62% 30-39 anni 29.420 13.404 49.541 59% 40-49 anni 39.789 28.714 56.811 70% 50-59 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che ad oggi sono 444.466 le dosi disomministrate nell’ambitoCampagna Vaccinale Anti-Covid 19. Di queste 270.791 sono prime dosi, 173.675 sono seconde dosi su unavaccinabile di 368.909 persone (a partire dai 12 anni). Fascia di età IIIover 12 % vaccinati su(I) 12-19 anni 16.048 3.225 31.001 51% 20-29 anni 28.463 11.100 45.797 62% 30-39 anni 29.420 13.404 49.541 59% 40-49 anni 39.789 28.714 56.811 70% 50-59 ...

