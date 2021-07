I talebani hanno detto di avere preso il controllo di uno dei principali passaggi di frontiera tra Afghanistan e Pakistan (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mercoledì i talebani hanno detto di avere preso il controllo di uno dei principali passaggi di frontiera che collegano l’Afghanistan con il Pakistan, chiamato Spin Boldak, ottenendo una delle vittorie più importanti finora nella guerra contro le forze di sicurezza Leggi su ilpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mercoledì idiildi uno deidiche collegano l’con il, chiamato Spin Boldak, ottenendo una delle vittorie più importanti finora nella guerra contro le forze di sicurezza

