I pizzini per Messina Denaro e l’influenza degli “americani” in Sicilia: le verità inedite nelle carte degli arresti di Palermo (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ultima operazione dei Carabinieri di Palermo – dieci arresti per associazione mafiosa – aggiunge un nuovo tassello alla trentennale latitanza di Matteo Messina Denaro confermando il forte legame tra la Sicilia e gli Stati Uniti. Anche da New York, risulta dalle carte, gli “scappati” continuavano a pesare sulle dinamiche di potere di Torretta, paesino di 4mila abitanti nel Palermitano. nelle 445 pagine con cui il gip Filippo Serio ha ordinato gli arresti emergono alcuni particolari su come “Iddu”, cioè Matteo Messina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ultima operazione dei Carabinieri di– dieciper associazione mafiosa – aggiunge un nuovo tassello alla trentennale latitanza di Matteoconfermando il forte legame tra lae gli Stati Uniti. Anche da New York, risulta dalle, gli “scappati” continuavano a pesare sulle dinamiche di potere di Torretta, paesino di 4mila abitanti nel Palermitano.445 pagine con cui il gip Filippo Serio ha ordinato gliemergono alcuni particolari su come “Iddu”, cioè Matteo...

