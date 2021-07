I FATTI VOSTRI, ANNA FALCHI: “NON CHIAMO MAGALLI. ASCOLTO SOLO MICHELE GUARDÌ, LUI MI HA SCELTA” (Di mercoledì 14 luglio 2021) I FATTI VOSTRI tornerà a settembre nel mezzogiorno su Rai2 con tante novità, dal restyling dello studio alla formula che verrà rinfrescata fino ad ANNA FALCHI, la nuova padrona di casa che affiancherà Salvo Sottile. Giancarlo MAGALLI, di sua volontà come ha specificato più volte il diretto interessato, ha lasciato il programma di MICHELE GUARDÌ e si dedicherà ad un nuovo quiz nel pomeriggio della seconda rete Rai. “Quello che posso dire è che ANNA FALCHI è stata presa per condurre I FATTI VOSTRI due mesi ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Itornerà a settembre nel mezzogiorno su Rai2 con tante novità, dal restyling dello studio alla formula che verrà rinfrescata fino ad, la nuova padrona di casa che affiancherà Salvo Sottile. Giancarlo, di sua volontà come ha specificato più volte il diretto interessato, ha lasciato il programma die si dedicherà ad un nuovo quiz nel pomeriggio della seconda rete Rai. “Quello che posso dire è cheè stata presa per condurre Idue mesi ...

