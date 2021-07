I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.153 casi positivi da coronavirus e 23 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.259 (26 in meno di ieri), di cui 151 nei reparti di terapia intensiva (6 Leggi su ilpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 2.153 casi positivi dae 23 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.259 (26 in meno di ieri), di cui 151 nei reparti di terapia intensiva (6

Vaccino, Speranza: a oggi scaricati 28,4 milioni di green pass I vaccini sono un tema 'decisivo' nella lotta al Covid e i dati della campagna vaccinale 'incoraggianti e positivi'. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ... perche' questo 85% non e' omogeneo sul ...

I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 13 luglio Il Post Le Borse europee scambiano sui livelli precedenti (Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Intanto, la produzione industriale della zona euro è diminuita più delle attese a m ...

Coronavirus, il bollettino del 14 luglio: 2153 nuovi contagi, 23 morti. Il tasso di positività sale all’1% ROMA. Risalgono sopra quota duemila i contagi, che passano in 24 ora da 1.534 a 2.153, dati più alto dal 9 giugno scorso quando furono 2.199. Sale di due decimali anche il tasso di positività che va c ...

