I bambini malati pregano per la guarigione di Papa Francesco (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Santo Padre sta sperimentando la vicinanza speciale di tanti piccoli angeli in questi suoi giorni di degenza in ospedale. I bambini del reparto di Oncologia hanno scritto alcuni messaggi al Pontefice. pregano per lui e sono felici che, anche lui, sia presente li con loro. Preghiere di guarigione per Francesco che arrivano anche dai L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Santo Padre sta sperimentando la vicinanza speciale di tanti piccoli angeli in questi suoi giorni di degenza in ospedale. Idel reparto di Oncologia hanno scritto alcuni messaggi al Pontefice.per lui e sono felici che, anche lui, sia presente li con loro. Preghiere diperche arrivano anche dai L'articolo proviene da La Luce di Maria.

