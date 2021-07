HUNTING HITLER: SU LA7 L’INQUIETANTE DOCU-FICTION CHE INDAGA SUL DESTINO DEL FÜHRER (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il mercoledì sera di La7 si accende di storia e mistero con l’attesa DOCU-FICTION “HUNTING HITLER”. Un’inchiesta in sette puntate che esplora L’INQUIETANTE teoria della fuga del FÜHRER dal bunker sotto il Reichstag di Berlino. Il 30 aprile del 1945 Adolf HITLER si tolse la vita assieme a Eva Braun. Andò davvero così? Ad aprire la serata, in onda alle 21.15 subito dopo l’appuntamento con In Onda, è Andrea Purgatori che introduce il tema tra verità storica, indagini in giro per il mondo e suggestioni. Cos’è successo davvero il 30 aprile del 1945? Perché il cadavere di ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il mercoledì sera di La7 si accende di storia e mistero con l’attesa”. Un’inchiesta in sette puntate che esplorateoria della fuga deldal bunker sotto il Reichstag di Berlino. Il 30 aprile del 1945 Adolfsi tolse la vita assieme a Eva Braun. Andò davvero così? Ad aprire la serata, in onda alle 21.15 subito dopo l’appuntamento con In Onda, è Andrea Purgatori che introduce il tema tra verità storica, indagini in giro per il mondo e suggestioni. Cos’è successo davvero il 30 aprile del 1945? Perché il cadavere di ...

Advertising

ClaraMutsc : RT @La7tv: Alle 21:15 @andreapurgatori presenta Docu-fiction 'Hunting #Hitler' un’inchiesta in 7 puntate che esplora l'inquietante teoria d… - domenicosabell1 : RT @La7tv: Alle 21:15 @andreapurgatori presenta Docu-fiction 'Hunting #Hitler' un’inchiesta in 7 puntate che esplora l'inquietante teoria d… - La7tv : Alle 21:15 @andreapurgatori presenta Docu-fiction 'Hunting #Hitler' un’inchiesta in 7 puntate che esplora l'inquiet… - ClaraMutsc : Approfitto un intervallo per ricordare : HUNTING HITLER - CACCIA A HITLER Docu-fiction di Jeffrey R. Daniels (USA… -