Halle Bailey come «La Sirenetta» | la prima foto dalla Sardegna per festeggiare la fine delle riprese

È con una foto in mezzo all'acqua cristallina della Sardegna e il tramonto sulle spalle che l'attrice e cantante Halle Bailey ha pensato di comunicare ai suoi follower la fine delle riprese de La Sirenetta, il nuovo live-action di casa Disney diretto da Rob Marshall che, salvo imprevisti, dovrebbe vedere la luce nel 2022. Dopo una lavorazione molto travagliata, travolta dalle polemiche per la scelta di un'attrice nera nel ruolo di Ariel, bloccata per via della pandemia e costretta a uno stop forzato per lo scoppio di un piccolo focolaio in Sardegna, l'ultima location che la produzione ha sfruttato per ultimare il film, Bailey ha condiviso l'emozione di far parte di un progetto così ambizioso che l'ha tenuta in ballo per quasi due anni e mezzo.

