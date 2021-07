Haaland, il Chelsea tenta il colpo del secolo! Il Dortmund non vuole cederlo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le grandi trattative non sono ancora partite. Il valzer degli attaccanti cosiddetti “big” non ha ancora avuto lo start. Si aspetta soltanto che qualcuno faccia la prima mossa. Da Cristiano Ronaldo a Mbappè, passando per Erling Haaland. Proprio quest’ultimo è quasi prigioniero del Borussia Dortmund che non ne vuole sapere di cederlo. Il Chelsea campione d’Europa lo vorrebbe per completare un reparto attaccanti da sogno, ma i gialloneri di Germania non sembrano essere dello stesso avviso. Tante le squadre in fila per il forte attaccante norvegese Erling Haaland è sicuramente ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le grandi trattative non sono ancora partite. Il valzer degli attaccanti cosiddetti “big” non ha ancora avuto lo start. Si aspetta soltanto che qualcuno faccia la prima mossa. Da Cristiano Ronaldo a Mbappè, passando per Erling. Proprio quest’ultimo è quasi prigioniero del Borussiache non nesapere di. Ilcampione d’Europa lo vorrebbe per completare un reparto attaccanti da sogno, ma i gialloneri di Germania non sembrano essere dello stesso avviso. Tante le squadre in fila per il forte attaccante norvegese Erlingè sicuramente ...

