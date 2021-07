Guardia costiera libica | il Parlamento è pronto a rifinanziare le missioni di addestramento Ma quello promesso dall’Ue non è mai partito

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’dellada parte dei militari europei è fermo dal 31 marzo 2020. Cioè da quando è iniziata la nuova operazione Ue “Irini” a comando italiano, che ilsi appresta a prorogare e(il voto è previsto per giovedì) con quasi 40 milioni di euro nel decreto. Lo riporta l’Ansa, spiegando che l’attività non è mai potuta iniziare “a causa di resistenze della parte“. A provocare lo stallo è in particolare l’interferenza della Turchia, che ha iniziato un...

Advertising

lauraboldrini : Non voterò il supporto alla Guardia costiera libica. Mi auguro che il Parlamento non sia cieco e sordo. Dobbiamo… - mannocchia : Promemoria a beneficio dei votanti #2: dove finiscono le persone migranti portate indietro dalla Guardia Costiera L… - borghi_claudio : Gli daranno una mano a portarceli qui... Libia, la mossa di Letta: affidare all'Ue gli accordi con la guardia cos… - CioppyC : RT @mannocchia: Promemoria a beneficio dei votanti #2: dove finiscono le persone migranti portate indietro dalla Guardia Costiera Libica ????… - NCicuta : RT @SuperFiammetta: #Grecia. '#Atene continua i respingimenti illegali di #migranti'. Premier Kyriákos #Mitsotakis: 'La nostra Guardia Cost… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia costiera

Mar Mediterraneo. "Il governo italiano non ha disposto e non disporrà finanziamenti a favore dellalibica": lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Luigi Di Mano, durante il question time alla Camera, specificando come "tutte le nostre iniziative di sostegno alle autorità ...... domani sarà all'inaugurazione a Cortona, oggi invece si benderà gli occhi davanti a Montecitorio, la sede della Camera dei deputati, per manifestare contro il rifinanziamento alla...14 luglio 2021Non così lontano da casa nostra c'è una emergenza di enormi proporzioni, che mette in ginocchio ad oggi 20,7 milioni di persone bisognose di aiuti umanitari per so ...Question time del Ministro degli Esteri alla Camera: "Tutte le nostre iniziative di sostegno alle autorità libiche in materia migratoria si ispirano al principio imprescindibile della tutela delle con ...