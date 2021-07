Guardia Costiera | amm Pettorino saluta | visitati i 288 presidi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) In vista di lasciare la guida del Comando generale delle Capitanerie di Porto, il 24 luglio per raggiunti limiti d'età, l'ammiraglio Giovanniha visitato i 288della...

In vista di lasciare la guida del Comando generale delle Capitanerie di Porto, il 24 luglio per raggiunti limiti d'età, l'ammiraglio Giovanni Pettorino ha visitato i 288 presidi dellain cui prestano servizio 11mila tra uomini e donne. Lo ha riferito lo stesso Pettorino ad Ancona, dove è stato direttore marittimo e Comandante del porto tra il 2010 e il 2013 e dove ...L'appello: "Chiediamo al Parlamento italiano di non votare a favore del rinnovo del finanziamento alla cosiddettalibica"È la prima volta in 17 anni. L’azione è intrapresa dall’organizzazione Front-lex, Progress Lawyers Network e Greek Helsinki Monitor, presso la Corte di Giustizia Europea. La causa è stata presentata d ...Condividi questo articolo:Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Undici emendamenti sono stati presentati, in Commissione Esteri, dal deputato di Leu, Erasmo Palazzotto, e dalla deputata del Pd, Laura Boldrini r ...