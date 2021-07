Green pass, Zaia: “Come in Francia è obbligo vaccino di fatto” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Con il Green pass per entrare in bar e ristoranti di fatto il vaccino diventa obbligatorio. Macron faceva prima a dire appunto che il vaccino è obbligatorio “. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. E il governatore del Veneto ha quindi spiegato che “devono essere iniziative valutate con serietà e soprattutto coordinate”. “Su questo – ha spiegato Zaia – serve un ‘soft landing’. Ci sono vari scenari: c’è il tema della privacy, non irrilevante. Noi siamo stati bacchettati dal garante per il Green ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Con ilper entrare in bar e ristoranti diildiventa obbligatorio. Macron faceva prima a dire appunto che ilè obbligatorio “. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Lucaoggi nel corso del punto stampa. E il governatore del Veneto ha quindi spiegato che “devono essere iniziative valutate con serietà e soprattutto coordinate”. “Su questo – ha spiegato– serve un ‘soft landing’. Ci sono vari scenari: c’è il tema della privacy, non irrilevante. Noi siamo stati bacchettati dal garante per il...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - QPeriscopica : RT @giudefilippi: gentili ristoratori contrari al green pass fateci sapere quali siete così possiamo evitare di entrare da voi - redflat : RT @borghi_claudio: Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un tampon… -