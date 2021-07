Green pass solo dopo 2 dosi, obbligatorio per eventi e stadi: anche l’Italia pensa alla stretta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Green pass potrebbe diventare obbligatorio per ristoranti e mezzi di trasporto: l’Italia valuta il modello francese. No di Lega e Meloni. Le misure allo studio prevedono la proroga dello stato di emergenza di almeno due mesi Leggi su corriere (Di mercoledì 14 luglio 2021)potrebbe diventareper ristoranti e mezzi di trasporto:valuta il modello francese. No di Lega e Meloni. Le misure allo studio prevedono la proroga dello stato di emergenza di almeno due mesi

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - chriss39461740 : RT @borghi_claudio: Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un tampon… - Fortu36419972 : RT @Lorenzo62752880: Chiariamo una cosa. Il green pass non è un problema mio, ma è del proprietario del posto che non vedrà più i miei sol… -