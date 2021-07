Green pass, Ricciardi: 'Rilasciarlo dopo due dosi non dopo una. Tutti i Paesi facciano come la Francia' (Di mercoledì 14 luglio 2021) La è un esempio da seguire, se formalizzerà l'obbligo di esibizione del per l'accesso a locali ed eventi, sarà giusto. Questo in sintesi il pensiero di Walter Ricciardi, il consigliere del ministro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) La è un esempio da seguire, se formalizzerà l'obbligo di esibizione del per l'accesso a locali ed eventi, sarà giusto. Questo in sintesi il pensiero di Walter, il consigliere del ministro ...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - Fabrizi10443351 : RT @Avvocatocapita1: La Meloni potrebbe documentarsi su Costituzione e apprendere qcsa in materia di libertà. Che è pure libertà dalle scio… - Orsantibus1 : RT @wojak0: Immagina andare da Franchino lo zozzone ed esibire il green pass lol #ApartheidVaccinale -