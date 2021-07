Green pass per ristoranti e trasporti, ecco chi lo vorrebbe pure in Italia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Green pass pure per ristoranti e trasporti pubblici: è scontro nella maggioranza. Il primo è stato il commissario Figliuolo, che ha dichiarato di condividere la scelta di Macron di rendere obbligatorio il Green pass in Francia per qualsiasi attività sociale. Poi è partito il coro degli esperti pro restrizioni. Ora scoppia la polemica tra i partiti che sostengono il governo Draghi. Scontro sul Green pass per ristoranti e trasporti Mentre è in atto il pressing di virologi, immunologi e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug –perpubblici: è scontro nella maggioranza. Il primo è stato il commissario Figliuolo, che ha dichiarato di condividere la scelta di Macron di rendere obbligatorio ilin Francia per qualsiasi attività sociale. Poi è partito il coro degli esperti pro restrizioni. Ora scoppia la polemica tra i partiti che sostengono il governo Draghi. Scontro sulperMentre è in atto il pressing di virologi, immunologi e ...

